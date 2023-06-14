***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.06.2023 18:37
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Konsolide olmayan mali tablo
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/06/2023
Açıklamalar
08 Şubat 2023'de açıklanan konsolide finansal tablolara ilave olarak BDDK'ya iletilen 2022 yılı konsolide olmayan finansal tablolar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158782
BIST
18:055.361
En Düşük
|Değişim
|: -1,26%
|| -68,28
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.322
En Yüksek
5.491
18:0523,5710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0603
|Açılış
|: 23,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6600
|
23,6871
En Düşük
23,4944
18:0525,5359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0573
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,6161
En Düşük
25,2311
18:051.474,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,43
|Açılış
|: 1.474,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.486,28
En Düşük
1.469,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|17,05
|183.816.465
|% 10,00
|
|ONCSM
|89,65
|278.435.914
|% 10,00
|
|SNPAM
|14,74
|1.330.711
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.035,10
|1.400.878
|% 10,00
|
|IDEAS
|31,68
|28.357.607
|% 10,00
|
|FENER
|62,10
|889.125.717
|% -10,00
|
|BURCE
|175,60
|73.223.509
|% -9,99
|
|PENTA
|22,60
|917.901.093
|% -9,96
|
|MERCN
|28,40
|27.013.724
|% -7,19
|
|MMCAS
|4,43
|263.548
|% -7,13
|
|THYAO
|182,90
|12.582.934.035
|% 2,87
|
|AKBNK
|18,37
|5.125.308.820
|% 1,89
|
|YKBNK
|12,09
|5.111.587.069
|% 2,89
|
|SASA
|54,95
|5.041.703.017
|% -2,48
|
|ISCTR
|13,24
|4.251.633.629
|% 2,00
|
|YKBNK
|12,09
|5.111.587.069
|% 2,89
|
|ISCTR
|13,24
|4.251.633.629
|% 2,00
|
|AKBNK
|18,37
|5.125.308.820
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,10
|1.848.055.177
|% -4,18
|
|SKBNK
|2,56
|467.686.611
|% 2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5651
|23,5710
|% -0,26
|
|Euro
|25,4997
|25,5359
|% 0,22
|
|Sterlin
|29,6995
|29,8485
|% -0,06
|
|Frank
|26,0273
|26,1841
|% 0,07
|
|Riyal
|6,2641
|6,2955
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|1,48
|
|Altın Gr.
|1.474
|1.475
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|9.992
|10.002
|-69,00
|
|Tam
|9.793
|10.055
|-71,63
|
|Yarım
|4.757
|4.853
|-46,00
|
|Çeyrek
|2.378
|2.426
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|18,11
|18,14
|0,13
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|-1,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TTKOM
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 912, 920 adet işlem
-
17:57RYSAS
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 48.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 072, 469 adet işlem
-
17:56ZEDUR
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 42.76 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 137 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 80, 936.00 milyon TL de
-
17:55EKGYO
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 560, 961 adet işlem