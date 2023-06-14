***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022-31.12.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteBANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUMali Tablonun Verilme NedeniKonsolide olmayan mali tabloMali Tablonun Verilme Tarihi13/06/2023Açıklamalar08 Şubat 2023'de açıklanan konsolide finansal tablolara ilave olarak BDDK'ya iletilen 2022 yılı konsolide olmayan finansal tablolarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158782BIST