***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
21.02.2024 21:22
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-31.12.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Konsolide olmayan finansal tablo ve faaliyet raporu
Mali Tablonun Verilme Tarihi
21/02/2024
Açıklamalar
20 Şubat 2024 tarihinde açıklanan konsolide finansal tablolara ilave olarak BDDK'ya iletilen 2023 yıl sonu konsolide olmayan finansal tablolar ve faaliyet raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251204
BIST