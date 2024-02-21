***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023-31.12.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteBANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUMali Tablonun Verilme NedeniKonsolide olmayan finansal tablo ve faaliyet raporuMali Tablonun Verilme Tarihi21/02/2024Açıklamalar20 Şubat 2024 tarihinde açıklanan konsolide finansal tablolara ilave olarak BDDK'ya iletilen 2023 yıl sonu konsolide olmayan finansal tablolar ve faaliyet raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251204BIST