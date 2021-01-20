***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
20.01.2021 12:40
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/11/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 400.000.000 TL nominal tutara kadar bir yıllık dönem içinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/01/2021 tarih ve 3/55 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903449
BIST
15:261.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -8,66
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
15:267,4482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0165
|Açılış
|: 7,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,4269
15:269,0225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0349
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
9,0113
15:26442,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,80
|Açılış
|: 442,50
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
445,03
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler15:26
|INTEM
|66,55
|39.158.832
|% 10,00
|
|GEREL
|7,81
|548.781.255
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.244.678
|% 9,99
|
|BAGFS
|28,42
|172.663.775
|% 9,98
|
|INVEO
|103,60
|64.032.015
|% 9,98
|
|TGSAS
|28,26
|19.888.751
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|437.851
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.062.922
|% -10,00
|
|ATSYH
|8,10
|364.705
|% -10,00
|
|OYAYO
|11,56
|62.262.016
|% -9,97
|
|TSKB
|1,95
|1.128.699.909
|% 3,72
|
|DOHOL
|3,88
|743.578.754
|% 1,04
|
|SISE
|7,89
|675.903.222
|% -0,63
|
|KARSN
|4,22
|671.472.587
|% 2,43
|
|GARAN
|9,98
|665.712.171
|% -1,48
|
|TSKB
|1,95
|1.128.699.909
|% 3,72
|
|EKGYO
|2,45
|539.384.182
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,88
|743.578.754
|% 1,04
|
|SKBNK
|1,58
|277.301.683
|% -0,63
|
|KARSN
|4,22
|671.472.587
|% 2,43
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4430
|7,4482
|% -0,22
|
|Euro
|9,0188
|9,0225
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,1493
|10,2002
|% 0,03
|
|Frank
|8,3318
|8,3820
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9786
|1,9886
|% -0,27
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|8,34
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.981
|13,00
|
|Tam
|2.920
|2.993
|8,81
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|4,26
|
|Çeyrek
|708
|724
|2,13
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|56,30
|56,30
|0,40
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:40SODSN
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 37.94 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 838 adet işlem
-
15:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 12 kaybederek (% -1.07 ) 1, 672
-
15:36XU100
Endeks 1, 556 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 19, 750.00 milyon TL de
-
15:33SILVR
Yüzde -9.08 oranında düşüşle 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 781, 362 adet işlem
-
15:32OYAYO
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 11.56 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 010, 712 adet işlem