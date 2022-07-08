***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
08.07.2022 10:13
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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16.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16.06.2022 tarih ve 32/891 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan toplam 380.000.000 TL'lik borçlanma aracı ihraç tavanı içerisinde olmak üzere, itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tesvik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasıyla 150.000.000 TL tutarında İhraç Belgesi onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044199
BIST
11:432.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,20
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
11:4317,3174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0494
|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3219
En Düşük
17,1768
11:4317,5188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0442
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
11:43967,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,01
|Açılış
|: 967,39
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler11:41
|IHAAS
|26,98
|2.980.326
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.588.509
|% 9,72
|
|CANTE
|53,50
|22.721.916
|% 8,30
|
|FONET
|15,08
|9.730.081
|% 8,26
|
|ASUZU
|166,30
|126.743.531
|% 7,71
|
|ISGYO
|15,20
|42.777.346
|% -4,76
|
|BIOEN
|7,51
|14.839.019
|% -4,33
|
|IZINV
|17,15
|3.019.290
|% -4,08
|
|MZHLD
|83,40
|6.493.407
|% -3,14
|
|DERHL
|9,08
|8.183.612
|% -2,78
|
|THYAO
|49,56
|987.097.447
|% 0,73
|
|SISE
|21,60
|482.591.012
|% 0,84
|
|EREGL
|26,56
|475.892.414
|% 1,30
|
|SMRTG
|28,84
|308.119.819
|% 5,10
|
|KRDMD
|10,70
|284.166.995
|% 1,33
|
|EKGYO
|2,83
|107.655.958
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,30
|158.491.767
|% -0,46
|
|KRDMD
|10,70
|284.166.995
|% 1,33
|
|SISE
|21,60
|482.591.012
|% 0,84
|
|THYAO
|49,56
|987.097.447
|% 0,73
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3083
|17,3182
|% 0,29
|
|Euro
|17,5124
|17,5210
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,5960
|20,6993
|% -0,42
|
|Frank
|17,6370
|17,7433
|% -0,02
|
|Riyal
|4,5985
|4,6215
|% 0,35
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-2,81
|
|Altın Gr.
|967
|967
|1,39
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.497
|6.592
|6,00
|
|Yarım
|3.180
|3.223
|3,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.611
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,13
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,65
|-0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,26
|