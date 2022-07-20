***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
20.07.2022 13:49
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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16.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16.06.2022 tarih ve 32/891 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan toplam 380.000.000 TL'lik borçlanma aracı ihraç tavanı içerisinde olmak üzere, itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tesvik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasıyla 100.000.000 TL tutarında İhraç Belgesi onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046856
BIST
15:062.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,01
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
15:0617,6031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0435
|Açılış
|: 17,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6031
En Düşük
17,4800
15:0617,9560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0125
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
15:06966,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,17
|Açılış
|: 966,07
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler15:06
|RHEAG
|1,98
|1.821.658
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|13.884.477
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|46.331.312
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.756.910
|% 9,96
|
|KONYA
|1.220,90
|66.621.448
|% -7,23
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KRSTL
|7,75
|112.798.949
|% -6,29
|
|GLRYH
|3,62
|118.115.737
|% -5,97
|
|CANTE
|53,30
|25.897.444
|% -4,22
|
|THYAO
|50,35
|2.473.608.703
|% -1,47
|
|SISE
|21,10
|1.386.257.843
|% -0,38
|
|EREGL
|27,94
|823.130.709
|% 0,87
|
|SASA
|42,50
|732.474.851
|% 1,63
|
|KCHOL
|35,18
|697.467.589
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,97
|625.202.527
|% -1,66
|
|ODAS
|3,54
|446.892.869
|% 2,31
|
|SKBNK
|1,24
|147.039.925
|% 5,08
|
|YKBNK
|4,53
|473.363.649
|% 0,00
|
|TSKB
|2,25
|204.566.363
|% 1,81
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5932
|17,6031
|% 0,25
|
|Euro
|17,9399
|17,9560
|% -0,07
|
|Sterlin
|20,9958
|21,1011
|% 0,01
|
|Frank
|18,0634
|18,1722
|% 0,11
|
|Riyal
|4,6667
|4,6901
|% 0,14
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-3,46
|
|Altın Gr.
|965
|966
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|6.541
|6.640
|10,00
|
|Tam
|6.568
|6.616
|-15,00
|
|Yarım
|3.200
|3.233
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.617
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,02
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,73
|