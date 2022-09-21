***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
21.09.2022 11:47
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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29/08/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 25.08.2022 tarih ve 45/1269 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan toplam 560.000.000 TL'lik borçlanma aracı ihraç tavanı içerisinde olmak üzere, itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tesvik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasıyla 100.000.000 TL tutarında İhraç Belgesi onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064452
BIST
14:383.256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -21,96
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
14:3818,3301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
14:3818,1872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0671
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
14:38986,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,83
|Açılış
|: 986,83
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,39
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler14:36
|ULUSE
|118,80
|18.551.049
|% 10,00
|
|EGGUB
|66,95
|72.239.359
|% 9,93
|
|CEMAS
|1,56
|139.087.377
|% 9,86
|
|CRDFA
|3,38
|27.521.312
|% 9,74
|
|BAGFS
|21,78
|93.496.838
|% 9,56
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|10.425.793
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|197.964.207
|% -9,88
|
|TSKB
|3,58
|216.907.644
|% -9,82
|
|DIRIT
|3,52
|105.454
|% -6,88
|
|THYAO
|69,90
|3.478.888.817
|% -3,52
|
|ASELS
|31,58
|2.254.038.872
|% 2,67
|
|VAKBN
|8,15
|2.134.156.312
|% -3,32
|
|GARAN
|19,67
|1.763.300.577
|% -2,33
|
|YKBNK
|7,09
|1.660.078.356
|% -0,98
|
|VAKBN
|8,15
|2.134.156.312
|% -3,32
|
|EKGYO
|3,88
|993.009.778
|% -3,24
|
|YKBNK
|7,09
|1.660.078.356
|% -0,98
|
|SKBNK
|3,48
|708.534.923
|% 0,58
|
|ISCTR
|8,22
|1.575.574.647
|% -0,84
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3177
|18,3252
|% 0,03
|
|Euro
|18,1723
|18,1823
|% -0,39
|
|Sterlin
|20,7140
|20,8179
|% -0,29
|
|Frank
|18,9396
|19,0537
|% 0,18
|
|Riyal
|4,8576
|4,8819
|% 0,11
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|10,30
|
|Altın Gr.
|986
|986
|6,24
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.758
|13,00
|
|Tam
|6.688
|6.773
|-2,00
|
|Yarım
|3.259
|3.303
|4,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.652
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,53
|19,55
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|0,15
|
|B. Petrol
|92,50
|92,50
|1,88
|