***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
14.10.2022 16:47
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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29/08/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 25.08.2022 tarih ve 45/1269 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan toplam 560.000.000 TL'lik borçlanma aracı ihraç tavanı içerisinde olmak üzere, itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tesvik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasıyla 150.000.000 TL tutarında İhraç Belgesi onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072253
BIST
18:053.627
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 73,53
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
18:0518,5939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0536
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
18:0518,1366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0091
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
18:05986,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -8,20
|Açılış
|: 986,92
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
983,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.880,70
|285.526.446
|% 10,00
|
|KONYA
|1.702,80
|149.933.577
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.809.960
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|185.720.942
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|299.127.699
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,45
|114.033.422
|% -7,06
|
|TKFEN
|31,32
|1.290.564.054
|% -5,61
|
|SILVR
|25,60
|20.781.202
|% -4,41
|
|KZBGY
|17,72
|361.092.441
|% -4,16
|
|IHAAS
|74,00
|33.569.458
|% -3,90
|
|THYAO
|90,00
|5.529.584.587
|% 2,27
|
|YKBNK
|8,83
|3.006.372.219
|% 5,50
|
|AKBNK
|13,50
|2.794.694.567
|% 3,77
|
|KOZAL
|198,40
|2.660.535.971
|% 3,12
|
|ISCTR
|8,54
|2.588.853.873
|% 3,89
|
|EKGYO
|4,22
|1.810.937.782
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,83
|3.006.372.219
|% 5,50
|
|ISCTR
|8,54
|2.588.853.873
|% 3,89
|
|AKBNK
|13,50
|2.794.694.567
|% 3,77
|
|ODAS
|8,67
|1.261.652.544
|% 6,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5873
|18,5939
|% 0,29
|
|Euro
|18,1231
|18,1366
|% -0,05
|
|Sterlin
|20,8346
|20,9391
|% -0,65
|
|Frank
|18,4570
|18,5681
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9316
|4,9563
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-20,79
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-8,23
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.660
|6.728
|-62,00
|
|Yarım
|3.245
|3.286
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.642
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,24
|
|B. Petrol
|91,85
|91,85
|-2,72
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
-
17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
-
17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem