Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi

21.11.2022 17:51
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi


***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/10/2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tavanı talebimize istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 17/11/2022 tarih ve 68/1650 sayılı toplantısında
1) Başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının dikkate alınması ve 16/06/2022 tarihli ve 32/891 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 380.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmeyen 70.000.000 TL nominal tutarlı kısmın iptal edilmesi suretiyle, 410.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi ve buna göre 410.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına,
2) Şirketimize ilk aşamada 140.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine,
3) 270.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi koşuluyla verileceği hususlarında karar verilmiştir.
Şirketimiz tarafından 140.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin belgeler açıklamamızın ekinde yer almaktadır.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081452


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:594.562
Değişim :  0,78% |  35,48
Açılış :  4.503  
Önceki Kapanış :  4.527  
En Yüksek
4.562 En Düşük
4.464
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 97,35 183.826.657 % 10,00  
GESAN 227,80 256.010.115 % 10,00  
ARDYZ 9,35 246.086.072 % 10,00  
SEYKM 9,57 29.188.757 % 10,00  
MZHLD 169,40 3.058.178 % 10,00  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 18,6133 18,6229 % 0,07  
Euro 19,0785 19,0894 % -0,76  
Sterlin 21,9300 22,0400 % -0,53  
Frank 19,3804 19,4971 % -0,27  
Riyal 4,9392 4,9640 % 0,05  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.738 -10,95  
Altın Gr. 1.043 1.043 -3,65  
Cumhuriyet 6.992 7.097 -9,00  
Tam 6.986 7.077 -54,00  
Yarım 3.398 3.460 -26,00  
Çeyrek 1.694 1.729 -14,00  
Gümüş.Ons 20,77 20,80 -0,12  
Gümüş Gr. 12,46 12,48 -0,04  
B. Petrol 83,25 83,25 -4,37  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru