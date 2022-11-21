***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
21.11.2022 17:51
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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19/10/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tavanı talebimize istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 17/11/2022 tarih ve 68/1650 sayılı toplantısında
1) Başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının dikkate alınması ve 16/06/2022 tarihli ve 32/891 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 380.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmeyen 70.000.000 TL nominal tutarlı kısmın iptal edilmesi suretiyle, 410.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi ve buna göre 410.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına,
2) Şirketimize ilk aşamada 140.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine,
3) 270.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi koşuluyla verileceği hususlarında karar verilmiştir.
Şirketimiz tarafından 140.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin belgeler açıklamamızın ekinde yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081452
BIST
17:594.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 35,48
|Açılış
|: 4.503
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|Önceki Kapanış
|: 4.527
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4.562
En Düşük
4.464
17:5918,6229
En Yüksek
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|: 0,07%
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|Açılış
|: 18,7300
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|Önceki Kapanış
|: 18,7200
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En Düşük
18,5760
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|Açılış
|: 19,1800
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
19,0483
17:591.042,25
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|: -0,40%
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|Açılış
|: 1.042,25
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|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
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1.051,01
En Düşük
1.040,05
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YEOTK
|97,35
|183.826.657
|% 10,00
|
|GESAN
|227,80
|256.010.115
|% 10,00
|
|ARDYZ
|9,35
|246.086.072
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|29.188.757
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|3.058.178
|% 10,00
|
|SASA
|135,90
|290.767.291
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|6.863.898
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|246.279.935
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,23
|113.635.230
|% -6,88
|
|MEGAP
|6,23
|113.635.230
|% -6,88
|
|THYAO
|106,90
|6.267.041.925
|% 0,28
|
|ASELS
|41,24
|4.746.953.654
|% 3,83
|
|EKGYO
|5,75
|4.151.761.294
|% 4,74
|
|EREGL
|37,52
|3.724.408.590
|% 1,68
|
|YKBNK
|11,36
|3.424.197.480
|% 3,74
|
|EKGYO
|5,75
|4.151.761.294
|% 4,74
|
|ALBRK
|3,50
|1.190.162.067
|% 1,45
|
|SKBNK
|2,45
|794.711.875
|% 0,82
|
|YKBNK
|11,36
|3.424.197.480
|% 3,74
|
|ISCTR
|9,70
|2.613.482.903
|% 1,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6133
|18,6229
|% 0,07
|
|Euro
|19,0785
|19,0894
|% -0,76
|
|Sterlin
|21,9300
|22,0400
|% -0,53
|
|Frank
|19,3804
|19,4971
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9392
|4,9640
|% 0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-10,95
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|-3,65
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.986
|7.077
|-54,00
|
|Yarım
|3.398
|3.460
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.729
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,80
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,46
|12,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,25
|83,25
|-4,37
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Seans Raporu
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17:59BSOKE
Yüzde 8.32 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 690, 642 adet işlem
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17:58VERTU
Yüzde 5.95 oranında artışla 34.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 677, 854 adet işlem
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17:57KRPLS
Yüzde 6.42 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 719, 048 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.09 ) 4, 914
-
17:55XU100
Endeks 4, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 79, 505.00 milyon TL de