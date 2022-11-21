***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/10/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tavanı talebimize istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 17/11/2022 tarih ve 68/1650 sayılı toplantısında1) Başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının dikkate alınması ve 16/06/2022 tarihli ve 32/891 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 380.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmeyen 70.000.000 TL nominal tutarlı kısmın iptal edilmesi suretiyle, 410.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi ve buna göre 410.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına,2) Şirketimize ilk aşamada 140.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine,3) 270.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi koşuluyla verileceği hususlarında karar verilmiştir.Şirketimiz tarafından 140.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin belgeler açıklamamızın ekinde yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081452BIST