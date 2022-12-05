***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi









içerisinde olmak üzere, itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasıyla 200.000.000 TL tutarında İhraç Belgesi onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084334BIST