***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
15.12.2022 12:21
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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21/11/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 17.11.2022 tarih ve 68/1650 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan toplam 410.000.000 TL'lik borçlanma aracı ihraç tavanı içerisinde olmak üzere, itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasıyla 70.000.000 TL tutarında İhraç Belgesi onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087473
BIST
13:365.201
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 134,10
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.174
13:3618,6544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0323
|Açılış
|: 18,7280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
13:3619,8284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0710
|Açılış
|: 19,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
13:361.065,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -16,03
|Açılış
|: 1.065,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler13:36
|ULAS
|11,22
|4.749.333
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.073.302
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|146.315.820
|% 9,99
|
|PLTUR
|11,01
|475.489
|% 9,99
|
|DITAS
|31,10
|14.455.121
|% 9,97
|
|MZHLD
|12,15
|248.725.261
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|470.034.744
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|253.510.980
|% -9,94
|
|SILVR
|19,97
|172.306.061
|% -4,45
|
|PAGYO
|32,50
|11.045.315
|% -3,85
|
|ASELS
|57,60
|3.772.688.080
|% 2,13
|
|THYAO
|140,90
|3.699.532.175
|% 2,85
|
|ISCTR
|12,05
|3.062.545.406
|% 7,88
|
|AKBNK
|18,24
|3.056.366.332
|% 5,49
|
|SAHOL
|40,10
|2.662.012.827
|% 3,08
|
|SKBNK
|2,87
|1.051.620.060
|% 5,51
|
|EKGYO
|8,10
|2.652.322.230
|% 1,89
|
|ISCTR
|12,05
|3.062.545.406
|% 7,88
|
|VAKBN
|11,15
|2.142.448.178
|% 5,09
|
|YKBNK
|11,82
|1.985.768.737
|% 6,29
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6490
|18,6544
|% 0,17
|
|Euro
|19,8110
|19,8284
|% -0,36
|
|Sterlin
|22,9347
|23,0497
|% -0,61
|
|Frank
|19,9928
|20,1132
|% -0,47
|
|Riyal
|4,9462
|4,9710
|% 0,15
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-28,16
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-16,03
|
|Cumhuriyet
|7.156
|7.264
|-93,00
|
|Tam
|7.190
|7.238
|-90,00
|
|Yarım
|3.482
|3.539
|-44,00
|
|Çeyrek
|1.746
|1.769
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|13,81
|13,83
|-0,49
|
|B. Petrol
|82,72
|82,72
|0,02
|