***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/11/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun 17.11.2022 tarih ve 68/1650 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan toplam 410.000.000 TL'lik borçlanma aracı ihraç tavanı içerisinde olmak üzere, itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasıyla 70.000.000 TL tutarında İhraç Belgesi onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087473BIST