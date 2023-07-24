***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
24.07.2023 16:52
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/02/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 700.000.000 TL ihraç tavanı talebimize istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 20/07/2023 tarih ve 40/830 sayılı toplantısında 500.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi hususunda karar verilmiştir.
Şirketimiz tarafından 500.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174634
BIST
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18:056.695
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
|: 6.730
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|: 27,0400
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|Önceki Kapanış
|: 27,1000
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|106,70
|1.964.216.372
|% 10,00
|
|CWENE
|278,30
|864.104.884
|% 10,00
|
|KONTR
|223,30
|2.827.157.367
|% 10,00
|
|YYLGD
|36,30
|660.574.355
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|18.198.360
|% 10,00
|
|KSTUR
|362,10
|2.120.164
|% -9,99
|
|BURCE
|191,40
|347.838.062
|% -9,97
|
|VKFYO
|30,92
|18.407.164
|% -9,96
|
|BURVA
|73,25
|224.522.724
|% -9,96
|
|EUYO
|13,30
|2.129.929
|% -9,95
|
|THYAO
|221,80
|9.998.869.979
|% -0,81
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|TUPRS
|91,85
|5.626.153.589
|% 0,49
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|SASA
|60,75
|4.535.163.258
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,34
|1.958.791.875
|% 8,77
|
|EKGYO
|8,27
|3.171.674.993
|% -0,12
|
|ODAS
|10,59
|2.785.408.829
|% 2,32
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9409
|26,9466
|% -0,08
|
|Euro
|29,8440
|29,8576
|% -0,35
|
|Sterlin
|34,4324
|34,6051
|% -0,37
|
|Frank
|30,9552
|31,1417
|% -0,23
|
|Riyal
|7,1625
|7,1984
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|-1,50
|
|Altın Gr.
|1.696
|1.697
|-4,58
|
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|
|Tam
|11.048
|11.175
|-134,00
|
|Yarım
|5.524
|5.613
|-67,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.807
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|21,15
|21,16
|-0,19
|
|B. Petrol
|82,30
|82,30
|1,42
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