***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/02/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 700.000.000 TL ihraç tavanı talebimize istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 20/07/2023 tarih ve 40/830 sayılı toplantısında 500.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi hususunda karar verilmiştir.Şirketimiz tarafından 500.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174634BIST