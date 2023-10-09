***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.08.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 1.650.000.000 TL ihraç tavanı talebimize istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 05.10.2023 tarih ve 58/1264 sayılı toplantısında 1.415.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi hususunda karar verilmiştir.Şirketimiz tarafından 1.415.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202604BIST