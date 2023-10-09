***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
09.10.2023 16:47
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 1.650.000.000 TL ihraç tavanı talebimize istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 05.10.2023 tarih ve 58/1264 sayılı toplantısında 1.415.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi hususunda karar verilmiştir.
Şirketimiz tarafından 1.415.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202604
BIST
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17:338.225
En Düşük
|Değişim
|: -2,84%
|| -240,34
|Açılış
|: 8.301
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|Önceki Kapanış
|: 8.465
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8.221
En Yüksek
8.384
17:3327,7035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
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|Açılış
|: 27,7900
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|Önceki Kapanış
|: 27,6600
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28,1164
En Düşük
27,3469
17:3329,2420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 29,3000
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|Önceki Kapanış
|: 29,2500
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En Düşük
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17:331.648,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 23,40
|Açılış
|: 1.648,48
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|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
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1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler17:33
|DMRGD
|19,91
|28.571.447
|% 10,00
|
|FORTE
|93,50
|680.508.783
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|171.431.125
|% 10,00
|
|IDEAS
|82,55
|90.370.898
|% 9,99
|
|TETMT
|2.696,70
|38.933.488
|% 9,99
|
|FENER
|111,60
|733.861.035
|% -10,00
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|ATATP
|59,80
|48.047.815
|% -9,94
|
|OBASE
|31,04
|51.814.106
|% -9,50
|
|ZOREN
|6,19
|3.136.460.663
|% -9,37
|
|TUPRS
|148,80
|6.432.207.899
|% 0,74
|
|THYAO
|228,80
|5.961.379.455
|% -4,03
|
|PETKM
|23,12
|4.627.651.138
|% 0,09
|
|ZOREN
|6,19
|3.136.460.663
|% -9,37
|
|SISE
|52,95
|3.043.772.978
|% -1,94
|
|ZOREN
|6,19
|3.136.460.663
|% -9,37
|
|EKGYO
|8,25
|2.567.164.764
|% -4,51
|
|PETKM
|23,12
|4.627.651.138
|% 0,09
|
|SKBNK
|6,87
|1.217.869.505
|% -0,87
|
|YKBNK
|18,64
|2.675.814.049
|% -2,05
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6978
|27,7035
|% 0,46
|
|Euro
|29,2348
|29,2420
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,7119
|33,8810
|% 0,19
|
|Frank
|30,4386
|30,6219
|% 0,83
|
|Riyal
|7,3623
|7,3992
|% 0,42
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|18,24
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|23,12
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.153
|11.258
|251,00
|
|Yarım
|5.593
|5.646
|126,00
|
|Çeyrek
|2.788
|2.823
|63,00
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,81
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,40
|19,43
|0,26
|
|B. Petrol
|88,14
|88,14
|3,56
|