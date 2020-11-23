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***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

23.11.2020 16:01



***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 400 Milyon TL'ye kadar nominal değerde yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemleri ile Tahvil /Finansman Bonosu ihraç edilmesine yönelik yönetim kurulu kararı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889554


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EGEEN 1.557,00 210.480.768 % 10,00  
SUMAS 38,72 671.173 % 10,00  
YESIL 64,40 53.721.330 % 9,99  
CASA 73,20 2.658.185 % 9,99  
IZTAR 15,43 1.501.740 % 9,98  
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16:38 Alış Satış %  
Dolar 7,8494 7,8578 % 3,13  
Euro 9,3386 9,3557 % 3,47  
Sterlin 10,3978 10,4499 % 2,97  
Frank 8,5440 8,5955 % 2,60  
Riyal 2,0707 2,0811 % 2,23  
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16:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.868 1.868 -5,02  
Altın Gr. 467 467 8,53  
Cumhuriyet 3.112 3.159 39,00  
Tam 3.098 3.177 43,92  
Yarım 1.498 1.537 21,24  
Çeyrek 751 768 10,62  
Gümüş.Ons 24,06 24,11 -0,10  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 0,11  
B. Petrol 45,75 45,75 0,68  
Seans Raporu 16:38
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