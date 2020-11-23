***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.11.2020 16:01
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 400 Milyon TL'ye kadar nominal değerde yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemleri ile Tahvil /Finansman Bonosu ihraç edilmesine yönelik yönetim kurulu kararı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889554
BIST
16:381.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,38
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.322
16:387,8578
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 0,2388
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8934
En Düşük
7,6149
16:389,3557
En Yüksek
|Değişim
|: 3,47%
|| 0,3140
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,3920
En Düşük
9,0241
16:38467,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 8,84
|Açılış
|: 467,38
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler16:38
|EGEEN
|1.557,00
|210.480.768
|% 10,00
|
|SUMAS
|38,72
|671.173
|% 10,00
|
|YESIL
|64,40
|53.721.330
|% 9,99
|
|CASA
|73,20
|2.658.185
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.501.740
|% 9,98
|
|KAPLM
|25,66
|475.650
|% -9,96
|
|MARKA
|7,20
|1.689.869
|% -9,89
|
|TKURU
|281,00
|4.611.234
|% -9,59
|
|BRKO
|1,16
|1.655.682
|% -7,94
|
|TDGYO
|12,34
|8.767.178
|% -6,87
|
|SISE
|7,12
|1.856.621.055
|% 1,42
|
|GARAN
|9,21
|1.814.826.356
|% -2,54
|
|THYAO
|12,08
|1.743.223.456
|% 1,68
|
|EKGYO
|2,06
|1.735.755.242
|% 6,74
|
|KRDMD
|4,88
|1.425.929.738
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,06
|1.735.755.242
|% 6,74
|
|KRDMD
|4,88
|1.425.929.738
|% 1,46
|
|SISE
|7,12
|1.856.621.055
|% 1,42
|
|YKBNK
|3,01
|663.932.701
|% -2,59
|
|GARAN
|9,21
|1.814.826.356
|% -2,54
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8494
|7,8578
|% 3,13
|
|Euro
|9,3386
|9,3557
|% 3,47
|
|Sterlin
|10,3978
|10,4499
|% 2,97
|
|Frank
|8,5440
|8,5955
|% 2,60
|
|Riyal
|2,0707
|2,0811
|% 2,23
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-5,02
|
|Altın Gr.
|467
|467
|8,53
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|39,00
|
|Tam
|3.098
|3.177
|43,92
|
|Yarım
|1.498
|1.537
|21,24
|
|Çeyrek
|751
|768
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,11
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,11
|
|B. Petrol
|45,75
|45,75
|0,68
|