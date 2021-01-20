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***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

20.01.2021 12:40



***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/01/2021 tarih ve 3/55 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 30.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.01.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.01.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 400.000.000 TL nominal tutara kadar bir yıllık dönem içinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/01/2021 tarih ve 3/55 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraccı Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903450


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Tam 2.926 2.999 14,27  
Yarım 1.414 1.450 6,90  
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