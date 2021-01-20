***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.01.2021 12:40
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/01/2021 tarih ve 3/55 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 30.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.01.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.01.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 400.000.000 TL nominal tutara kadar bir yıllık dönem içinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/01/2021 tarih ve 3/55 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraccı Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903450
BIST
15:531.558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
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|Açılış
|: 1.573
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|Önceki Kapanış
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15:539,0134
En Yüksek
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|Açılış
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En Düşük
9,0098
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|Açılış
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|: 441,70
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445,03
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler15:51
|GEREL
|7,81
|550.248.036
|% 10,00
|
|INTEM
|66,55
|39.879.875
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.253.643
|% 9,99
|
|BAGFS
|28,42
|174.745.882
|% 9,98
|
|INVEO
|103,60
|65.964.024
|% 9,98
|
|TGSAS
|28,26
|20.027.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|437.851
|% -10,00
|
|ATSYH
|8,10
|364.705
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.062.922
|% -10,00
|
|PSDTC
|37,04
|14.424.942
|% -9,97
|
|TSKB
|1,96
|1.173.285.487
|% 4,26
|
|DOHOL
|3,98
|1.050.778.120
|% 3,65
|
|GARAN
|10,00
|685.649.390
|% -1,28
|
|SISE
|7,90
|684.790.835
|% -0,50
|
|KARSN
|4,20
|684.666.095
|% 1,94
|
|TSKB
|1,96
|1.173.285.487
|% 4,26
|
|DOHOL
|3,98
|1.050.778.120
|% 3,65
|
|EKGYO
|2,44
|552.002.615
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,58
|287.995.403
|% -0,63
|
|KARSN
|4,20
|684.666.095
|% 1,94
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4489
|7,4514
|% -0,18
|
|Euro
|9,0142
|9,0179
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,1507
|10,2016
|% 0,04
|
|Frank
|8,3312
|8,3813
|% -0,43
|
|Riyal
|1,9795
|1,9894
|% -0,23
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|1,29
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.981
|13,00
|
|Tam
|2.926
|2.999
|14,27
|
|Yarım
|1.414
|1.450
|6,90
|
|Çeyrek
|709
|725
|3,45
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,04
|
|B. Petrol
|56,38
|56,38
|0,48
|
Seans Raporu
15:51
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16:03GOLTS
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 44.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 394, 629 adet işlem
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