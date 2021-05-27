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***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

27.05.2021 17:10



***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 700 Milyon TL'ye kadar nominal değerde yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemleri ile Tahvil /Finansman Bonosu ihraç edilmesine yönelik yönetim kurulu kararı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 27.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938448


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAYLA 3,19 25.344.278 % 10,00  
SRVGY 82,60 24.924.133 % 9,99  
TUCLK 10,72 66.297.091 % 9,95  
KAPLM 22,32 4.663.176 % 9,95  
ISBIR 7.829,80 3.324.482 % 8,45  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5191 8,5278 % 0,85  
Euro 10,3925 10,4312 % 1,12  
Sterlin 12,0388 12,0992 % 1,13  
Frank 9,4403 9,4971 % 0,66  
Riyal 2,2640 2,2754 % 0,72  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.892 1.893 -4,25  
Altın Gr. 517 517 1,19  
Cumhuriyet 3.403 3.454 -16,00  
Tam 3.388 3.473 -14,00  
Yarım 1.638 1.680 -6,77  
Çeyrek 821 840 -3,39  
Gümüş.Ons 27,73 27,76 0,06  
Gümüş Gr. 7,58 7,59 0,05  
B. Petrol 68,75 68,75 0,02  
Seans Raporu 18:05
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