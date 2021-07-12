***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.07.2021 17:39
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/07/2021 tarih ve 36/1086 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.07.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 700.000.000 TL nominal tutara kadar bir yıllık dönem içinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/07/2021 tarih ve 36/1086 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve eki.pdf
EK: 2 Ihraccı Basvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950366
BIST
18:001.357
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -21,32
|Açılış
|: 1.379
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|Önceki Kapanış
|: 1.378
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1.382
En Düşük
1.355
18:008,6330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0251
|Açılış
|: 8,6300
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|Önceki Kapanış
|: 8,6500
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8,6751
En Düşük
8,6167
18:0010,2490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
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|Açılış
|: 10,2300
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|Önceki Kapanış
|: 10,2550
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10,3153
En Düşük
10,2158
18:00500,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,80
|Açılış
|: 500,75
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|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler18:00
|SILVR
|6,50
|38.991.850
|% 9,98
|
|VBTYZ
|13,72
|46.226.755
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.436.723
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|2.136.904
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|29.112.895
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,33
|10.337.419
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.825.410
|% -9,96
|
|TKURU
|196,20
|3.453.473
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,43
|4.589.200
|% -9,94
|
|CASA
|126,00
|438.166
|% -9,94
|
|GARAN
|8,64
|1.392.217.857
|% 1,29
|
|THYAO
|13,25
|883.277.879
|% -2,36
|
|KRDMD
|7,17
|719.176.587
|% -0,69
|
|EREGL
|18,19
|519.465.047
|% 0,78
|
|PETKM
|5,29
|501.537.131
|% -2,76
|
|YKBNK
|2,26
|426.547.514
|% -0,88
|
|GARAN
|8,64
|1.392.217.857
|% 1,29
|
|EKGYO
|1,79
|248.789.906
|% -3,24
|
|PEKGY
|1,13
|140.468.704
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,17
|719.176.587
|% -0,69
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6295
|8,6330
|% -0,29
|
|Euro
|10,2382
|10,2490
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,9366
|11,9965
|% -0,52
|
|Frank
|9,3836
|9,4401
|% -0,50
|
|Riyal
|2,2911
|2,3026
|% -0,45
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-4,33
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,98
|74,98
|-0,57
|