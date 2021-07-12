***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/07/2021 tarih ve 36/1086 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.05.2021İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.06.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.07.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.07.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 700.000.000 TL nominal tutara kadar bir yıllık dönem içinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/07/2021 tarih ve 36/1086 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve eki.pdfEK: 2 Ihraccı Basvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950366BIST