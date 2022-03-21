***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.03.2022 13:56
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/03/2022 tarih ve 13/401 sayılı kararı ile 345 Milyon TL tutarında onaylanan ihraç belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.02.2022
İhraç Tavanı Tutarı 345.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.03.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.03.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 345.000.000 TL nominal tutara kadar bir yıllık dönem içinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/03/2022 tarih ve 13/401 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ihrac Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 İhraççı Basvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011710
BIST
14:202.172
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 27,64
|Açılış
|: 2.160
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|Önceki Kapanış
|: 2.144
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2.174
En Düşük
2.152
14:2014,8343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0447
|Açılış
|: 14,8150
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|Önceki Kapanış
|: 14,7700
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14,8551
En Düşük
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14:2016,3798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0161
|Açılış
|: 16,3400
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|Önceki Kapanış
|: 16,3150
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16,4373
En Düşük
16,3452
14:20918,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,15
|Açılış
|: 918,08
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|Önceki Kapanış
|: 913,93
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920,72
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler14:18
|MAALT
|261,80
|32.350.151
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.861.498
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|35.647.496
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.303.214
|% 9,96
|
|SONME
|34,50
|6.274.471
|% 9,94
|
|PKENT
|318,60
|120.663.188
|% -10,00
|
|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|DAGHL
|13,16
|1.728.273
|% -5,32
|
|EMNIS
|21,32
|67.529
|% -4,82
|
|MMCAS
|2,41
|131.043
|% -4,74
|
|THYAO
|27,90
|1.315.391.274
|% 0,65
|
|KRDMD
|14,93
|1.231.102.566
|% 1,22
|
|EREGL
|36,30
|1.080.340.949
|% 0,39
|
|GARAN
|11,83
|1.028.584.491
|% 0,00
|
|SISE
|14,00
|937.213.832
|% 2,49
|
|EKGYO
|2,30
|301.450.770
|% 2,68
|
|YKBNK
|3,98
|495.982.581
|% 1,79
|
|GARAN
|11,83
|1.028.584.491
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,93
|1.231.102.566
|% 1,22
|
|PETKM
|8,80
|720.048.349
|% 1,62
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8273
|14,8308
|% 0,28
|
|Euro
|16,3581
|16,3724
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,4013
|19,4986
|% -0,16
|
|Frank
|15,8567
|15,9522
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9388
|3,9585
|% 0,20
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|4,28
|
|Altın Gr.
|917
|917
|3,19
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|34,00
|
|Tam
|6.054
|6.207
|26,88
|
|Yarım
|2.926
|3.003
|13,00
|
|Çeyrek
|1.468
|1.501
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,93
|0,04
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|B. Petrol
|112
|112
|4,53
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