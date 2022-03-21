***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/03/2022 tarih ve 13/401 sayılı kararı ile 345 Milyon TL tutarında onaylanan ihraç belgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 11.02.2022İhraç Tavanı Tutarı 345.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 21.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.03.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.03.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 345.000.000 TL nominal tutara kadar bir yıllık dönem içinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/03/2022 tarih ve 13/401 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ihrac Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 İhraççı Basvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011710BIST