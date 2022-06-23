***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/06/2022 tarih ve 32/891 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.05.2022İhraç Tavanı Tutarı 380.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 24.05.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.06.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.06.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tavanı talebimize istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16.06.2022 tarih ve 32/891 sayılı toplantısında Başvuru tarihi itibariyle itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının dikkate alınması ve 23/09/2021 tarihli ve 49/1405 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 400.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmeyen 30.000.000 TL nominal tutarlı kısmın iptal edilmesi suretiyle 380.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi ve buna göre 380.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına, Şirketimize ilk aşamada 130.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, kalan 250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi koşuluyla verileceği hususlarında karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 130.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 Ihraççı Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038834BIST