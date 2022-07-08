Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

08.07.2022 10:13
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 380.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.06.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16.06.2022 tarih ve 32/891 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan toplam 380.000.000 TL'lik borçlanma aracı ihraç tavanı içerisinde olmak üzere, itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tesvik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasıyla 150.000.000 TL tutarında İhraç Belgesi onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ihraççı Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Onaylı Ihrac Belgesi ve Eki_150 Milyon TL.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044202


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:252.426
Değişim :  0,02% |  0,48
Açılış :  2.425  
Önceki Kapanış :  2.426  
En Yüksek
2.429 En Düşük
2.423
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RUBNS 16,63 22.875.347 % 9,99  
IZFAS 2,71 773.177 % 9,72  
AYES 21,48 3.093 % 7,19  
FONET 14,93 3.881.638 % 7,18  
BALAT 12,90 39.319 % 6,52  
daha fazla
10:25 Alış Satış %  
Dolar 17,2986 17,3165 % 0,28  
Euro 17,4681 17,4706 % -0,53  
Sterlin 20,6851 20,7889 % 0,01  
Frank 17,6594 17,7657 % 0,11  
Riyal 4,5977 4,6208 % 0,33  
daha fazla
10:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.740 1.740 -0,22  
Altın Gr. 969 969 3,55  
Cumhuriyet 6.495 6.593 -43,00  
Tam 6.499 6.591 5,00  
Yarım 3.181 3.223 3,00  
Çeyrek 1.593 1.611 1,00  
Gümüş.Ons 19,14 19,18 -0,08  
Gümüş Gr. 10,67 10,69 0,00  
B. Petrol 105 105 -0,02  
Seans Raporu 10:25
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru