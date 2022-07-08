***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.07.2022 10:13
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 380.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.06.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16.06.2022 tarih ve 32/891 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan toplam 380.000.000 TL'lik borçlanma aracı ihraç tavanı içerisinde olmak üzere, itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tesvik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasıyla 150.000.000 TL tutarında İhraç Belgesi onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ihraççı Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Onaylı Ihrac Belgesi ve Eki_150 Milyon TL.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044202
BIST
10:252.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,48
|Açılış
|: 2.425
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|Önceki Kapanış
|: 2.426
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2.429
En Düşük
2.423
10:2517,3165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0485
|Açılış
|: 17,2600
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|Önceki Kapanış
|: 17,3180
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17,3219
En Düşük
17,1768
10:2517,4706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0924
|Açılış
|: 17,5700
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|Önceki Kapanış
|: 17,6200
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17,6068
En Düşük
17,4576
10:25968,49
En Yüksek
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|: 0,32%
|| 3,11
|Açılış
|: 968,49
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|Önceki Kapanış
|: 965,38
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970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler10:25
|RUBNS
|16,63
|22.875.347
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,71
|773.177
|% 9,72
|
|AYES
|21,48
|3.093
|% 7,19
|
|FONET
|14,93
|3.881.638
|% 7,18
|
|BALAT
|12,90
|39.319
|% 6,52
|
|ISGYO
|15,46
|17.525.209
|% -3,13
|
|BASCM
|3,50
|8.691
|% -2,78
|
|IZINV
|17,45
|1.051.603
|% -2,40
|
|YONGA
|21,50
|20.920
|% -2,09
|
|NATEN
|69,65
|16.627.662
|% -1,90
|
|SISE
|21,68
|320.514.457
|% 1,21
|
|THYAO
|48,96
|232.165.280
|% -0,49
|
|SMRTG
|28,96
|207.401.517
|% 5,54
|
|EREGL
|26,20
|122.428.004
|% -0,08
|
|YKBNK
|4,30
|95.658.963
|% -0,46
|
|YKBNK
|4,30
|95.658.963
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,83
|47.103.452
|% -0,35
|
|SISE
|21,68
|320.514.457
|% 1,21
|
|IHLAS
|0,53
|6.447.966
|% 6,00
|
|ODAS
|2,83
|25.135.160
|% 0,00
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2986
|17,3165
|% 0,28
|
|Euro
|17,4681
|17,4706
|% -0,53
|
|Sterlin
|20,6851
|20,7889
|% 0,01
|
|Frank
|17,6594
|17,7657
|% 0,11
|
|Riyal
|4,5977
|4,6208
|% 0,33
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-0,22
|
|Altın Gr.
|969
|969
|3,55
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.499
|6.591
|5,00
|
|Yarım
|3.181
|3.223
|3,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.611
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,02
|