***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.07.2022 13:49
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 380.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.06.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16.06.2022 tarih ve 32/891 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan toplam 380.000.000 TL'lik borçlanma aracı ihraç tavanı içerisinde olmak üzere, itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tesvik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasıyla 100.000.000 TL tutarında İhraç Belgesi onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ihraççı Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki_100 Milyon TL.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046857
BIST
16:322.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 10,09
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
16:3217,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0288
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
16:3217,9931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
16:32968,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,49
|Açılış
|: 968,73
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,57
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler16:32
|ULUSE
|187,00
|10.471.375
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.827.345
|% 10,00
|
|VAKKO
|18,37
|48.491.083
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.017.348
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,55
|135.590.300
|% -8,71
|
|KONYA
|1.222,00
|74.957.982
|% -7,15
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|GLRYH
|3,61
|125.649.633
|% -6,23
|
|EDIP
|3,29
|15.154.651
|% -4,36
|
|THYAO
|50,80
|2.770.242.335
|% -0,59
|
|SISE
|21,22
|1.526.431.196
|% 0,19
|
|EREGL
|28,02
|923.823.309
|% 1,16
|
|SASA
|42,72
|809.793.124
|% 2,15
|
|KCHOL
|35,22
|794.100.596
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,99
|747.391.132
|% -0,99
|
|ODAS
|3,54
|520.339.156
|% 2,31
|
|SKBNK
|1,25
|155.661.880
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,55
|568.078.012
|% 0,44
|
|TSKB
|2,27
|233.049.492
|% 2,71
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5779
|17,5884
|% 0,16
|
|Euro
|17,9737
|17,9931
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,0284
|21,1338
|% 0,16
|
|Frank
|18,0634
|18,1722
|% 0,11
|
|Riyal
|4,6659
|4,6893
|% 0,12
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-0,50
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,47
|
|Cumhuriyet
|6.555
|6.654
|24,00
|
|Tam
|6.578
|6.636
|5,00
|
|Yarım
|3.205
|3.243
|2,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.622
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,05
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,11
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,76
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:47TATGD
Yüzde 7.02 oranında artışla 16.78 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 510, 209 adet işlem
-
16:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, HALKB, PGSUS
-
16:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, TTKOM
-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 99 artarak (% 0.50 ) 2, 216
-
16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLBMD, DOBUR, ULUSE, VAKKO, BOSSA, YUNSA, UFUK, KLRHO, VANGD, RHEAG