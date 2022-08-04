***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.08.2022 15:25
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 560.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 560 Milyon TL'ye kadar nominal değerde yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemleri ile Tahvil /Finansman Bonosu ihraç edilmesine yönelik yönetim kurulu kararı alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051826
BIST
15:442.731
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 46,75
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
15:4417,9683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0412
|Açılış
|: 18,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
15:4418,3483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1062
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
15:441.030,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 12,79
|Açılış
|: 1.030,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler15:42
|DARDL
|4,29
|268.523.894
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|59.550.294
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.682.214
|% 9,99
|
|CEMTS
|35,34
|249.453.734
|% 9,96
|
|OBASE
|12,70
|1.063.041
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|77.524.511
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|SRVGY
|97,75
|71.955.582
|% -8,99
|
|KZBGY
|47,20
|115.653.053
|% -8,79
|
|THYAO
|55,90
|3.733.283.995
|% 1,64
|
|HEKTS
|38,10
|2.297.742.073
|% 7,26
|
|SISE
|23,78
|1.621.424.106
|% 2,15
|
|KARSN
|7,51
|1.325.201.687
|% 6,22
|
|SASA
|51,05
|1.027.395.026
|% 2,43
|
|TSKB
|2,91
|806.774.536
|% 1,39
|
|EKGYO
|3,23
|750.527.991
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,05
|987.685.878
|% 2,64
|
|KARSN
|7,51
|1.325.201.687
|% 6,22
|
|SKBNK
|2,01
|299.192.377
|% 9,84
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9600
|17,9685
|% 0,23
|
|Euro
|18,3265
|18,3527
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,6783
|21,7871
|% -0,14
|
|Frank
|18,6677
|18,7802
|% 0,44
|
|Riyal
|4,7665
|4,7904
|% 0,30
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|15,97
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|12,74
|
|Cumhuriyet
|6.871
|6.975
|83,00
|
|Tam
|6.903
|6.952
|49,00
|
|Yarım
|3.364
|3.399
|24,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.699
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,13
|
|B. Petrol
|96,28
|96,28
|-0,50
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
-
15:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 18 artarak (% 1.74 ) 2, 411
-
15:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, DURDO, BEYAZ, SKBNK, OBASE, EMNIS, DARDL, DGGYO, KLMSN, YEOTK
-
15:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, SNGYO, BRKO
-
15:57
YEOTK, AKFGY, HEKTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:57
SNKRN, KZBGY, BRMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında