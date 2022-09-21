***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.09.2022 11:47
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 560.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.08.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 25.08.2022 tarih ve 45/1269 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan toplam 560.000.000 TL'lik borçlanma aracı ihraç tavanı içerisinde olmak üzere, itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tesvik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasıyla 100.000.000 TL tutarında İhraç Belgesi onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraççı Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve Eki_100 Milyon TL.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064451
BIST
12:593.248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -29,50
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
12:5918,3221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
12:5918,2025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0518
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
12:59986,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,41
|Açılış
|: 986,42
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,14
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler12:59
|ULUSE
|118,80
|10.342.297
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,56
|135.232.511
|% 9,86
|
|CRDFA
|3,38
|27.317.991
|% 9,74
|
|MERKO
|7,21
|112.840.133
|% 9,08
|
|BRMEN
|3,01
|42.542
|% 8,27
|
|ISGYO
|12,47
|9.765.955
|% -9,96
|
|IHAAS
|61,15
|13.854.630
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,12
|233.046.062
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|96.758.772
|% -9,82
|
|PGSUS
|229,50
|485.055.729
|% -6,78
|
|THYAO
|69,50
|3.025.830.042
|% -4,07
|
|ASELS
|31,88
|1.661.104.234
|% 3,64
|
|VAKBN
|8,24
|1.519.964.745
|% -2,25
|
|GARAN
|19,70
|1.347.181.022
|% -2,18
|
|YKBNK
|7,08
|1.311.245.285
|% -1,12
|
|EKGYO
|3,91
|823.027.918
|% -2,49
|
|YKBNK
|7,08
|1.311.245.285
|% -1,12
|
|VAKBN
|8,24
|1.519.964.745
|% -2,25
|
|ZOREN
|3,64
|612.225.599
|% 1,11
|
|ISCTR
|8,19
|1.272.554.434
|% -1,21
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3161
|18,3221
|% 0,02
|
|Euro
|18,1928
|18,2025
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,7316
|20,8356
|% -0,21
|
|Frank
|18,9460
|19,0601
|% 0,21
|
|Riyal
|4,8599
|4,8843
|% 0,16
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|9,48
|
|Altın Gr.
|985
|986
|5,65
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.761
|16,00
|
|Tam
|6.696
|6.779
|4,00
|
|Yarım
|3.263
|3.306
|7,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.654
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,52
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|0,12
|
|B. Petrol
|92,81
|92,81
|2,19
|