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***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.12.2022 12:21
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 19.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 410.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.10.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.11.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.11.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 17.11.2022 tarih ve 68/1650 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan toplam 410.000.000 TL'lik borçlanma aracı ihraç tavanı içerisinde olmak üzere, itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasıyla 70.000.000 TL tutarında İhraç Belgesi onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ihracci Basvuru Formu.pdf
EK: 2 Ihrac Belgesi ve Eki_70 Milyon TL.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087472


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Tam 7.190 7.238 -90,00  
Yarım 3.482 3.539 -44,00  
Çeyrek 1.746 1.769 -22,00  
Gümüş.Ons 23,08 23,10 -0,80  
Gümüş Gr. 13,81 13,83 -0,49  
B. Petrol 82,72 82,72 0,02  
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