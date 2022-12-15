***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 19.10.2022İhraç Tavanı Tutarı 410.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 21.10.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.11.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.11.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun 17.11.2022 tarih ve 68/1650 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan toplam 410.000.000 TL'lik borçlanma aracı ihraç tavanı içerisinde olmak üzere, itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasıyla 70.000.000 TL tutarında İhraç Belgesi onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ihracci Basvuru Formu.pdfEK: 2 Ihrac Belgesi ve Eki_70 Milyon TL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087472BIST