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***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

24.07.2023 16:52
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu' nun 20/07/2023 tarih ve 40/830 sayılı kararı ile borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin ihraç belgemiz onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Tavanına İlişkin Bildirim ve MKS kayıtlarına uyum

Yetkili Organ Karar Tarihi 16.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.07.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.07.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 700.000.000 TL ihraç tavanı talebimize istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 20/07/2023 tarih ve 40/830 sayılı toplantısında 500.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi hususuna karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 500.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ihrac Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Ihracci Basvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174635


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Yarım 5.531 5.620 -60,00  
Çeyrek 2.765 2.810 -30,00  
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