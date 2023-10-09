***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.10.2023 16:47
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu' nun 05.10.2023 tarih ve 58/1264 sayılı kararı ile borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin ihraç belgemiz onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Tavanına İlişkin Bildirim ve MKS kayıtlarına uyum
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.415.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.08.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.10.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.10.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 1.650.000.000 TL ihraç tavanı talebimize istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 05.10.2023 tarih ve 58/1264 sayılı toplantısında 1.415.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi hususuna karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 1.415.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ihrac Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Ihracci Basvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202606
BIST