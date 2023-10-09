***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu' nun 05.10.2023 tarih ve 58/1264 sayılı kararı ile borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin ihraç belgemiz onaylanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç Tavanına İlişkin Bildirim ve MKS kayıtlarına uyumYetkili Organ Karar Tarihi 04.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.415.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.08.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.10.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.10.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 1.650.000.000 TL ihraç tavanı talebimize istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 05.10.2023 tarih ve 58/1264 sayılı toplantısında 1.415.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi hususuna karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 1.415.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır. SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 Ihrac Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 Ihracci Basvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202606BIST