Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

09.10.2023 16:47
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu' nun 05.10.2023 tarih ve 58/1264 sayılı kararı ile borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin ihraç belgemiz onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Tavanına İlişkin Bildirim ve MKS kayıtlarına uyum

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.415.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.08.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.10.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.10.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 1.650.000.000 TL ihraç tavanı talebimize istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 05.10.2023 tarih ve 58/1264 sayılı toplantısında 1.415.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi hususuna karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 1.415.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ihrac Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Ihracci Basvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202606


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:348.235
Değişim :  -2,72% |  -229,95
Açılış :  8.301  
Önceki Kapanış :  8.465  
En Düşük
8.221 En Yüksek
8.384
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DMRGD 19,91 28.526.948 % 10,00  
MRSHL 926,20 171.428.346 % 10,00  
FORTE 93,50 647.748.640 % 10,00  
BFREN 10.854,30 422.895.492 % 10,00  
TETMT 2.696,70 38.725.836 % 9,99  
daha fazla
17:32 Alış Satış %  
Dolar 27,6987 27,7056 % 0,47  
Euro 29,2465 29,2571 % 0,11  
Sterlin 33,7217 33,8909 % 0,22  
Frank 30,4266 30,6099 % 0,79  
Riyal 7,3632 7,4001 % 0,43  
daha fazla
17:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.852 1.852 19,23  
Altın Gr. 1.648 1.648 22,62  
Cumhuriyet 11.373 11.545 112,00  
Tam 11.150 11.256 249,00  
Yarım 5.592 5.645 125,00  
Çeyrek 2.787 2.823 63,00  
Gümüş.Ons 21,80 21,84 0,22  
Gümüş Gr. 19,40 19,42 0,25  
B. Petrol 88,06 88,06 3,48  
Seans Raporu 17:32
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru