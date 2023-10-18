***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.10.2023 15:48
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi VDMK İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.10.2023
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMK
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kullandırmış olduğu kredilerin bir kısmının Varlığa Dayalı Menkul Kıymet yöntemiyle menkul kıymetleştirilmesi için Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ) ile "Varlığa Veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)" Kapsamında Varlığa Dayalı Menkul Kıymetleştirme Sözleşmesi imzalanmasına, Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. (TMKŞ) tarafından kurulacak Fonun ihraç edeceği Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) için Sermaye Piyasası Kuruluna yapılacak başvuruda VDMK ihraç tavanının 5.000.000.000 TL (BeşMilyarTurkLirası) olarak belirlenmesine ve buna ilişkin olarak ilgili tüm kurumlar nezdinde gerekli girişimlerin ve sair tüm işlemlerin yapılması hususlarında Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207463
BIST
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15:537.914
En Düşük
|Değişim
|: -2,48%
|| -201,02
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 8.115
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7.911
En Yüksek
8.015
15:5328,0101
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,0758
|Açılış
|: 28,1500
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|Önceki Kapanış
|: 28,0100
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28,3228
En Düşük
27,9012
15:5329,6140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0331
|Açılış
|: 29,7000
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|Önceki Kapanış
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30,0250
En Düşük
29,5164
15:531.754,18
En Yüksek
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|| 25,59
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|MRSHL
|1.476,40
|701.547.231
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.426,40
|180.481.927
|% 9,99
|
|INTEM
|236,00
|77.559.328
|% 9,97
|
|MAALT
|1.170,50
|421.663.947
|% 7,34
|
|ATSYH
|83,50
|892.430
|% 7,12
|
|DITAS
|20,02
|24.594.130
|% -48,64
|
|SNPAM
|56,80
|1.260.051
|% -6,89
|
|SARKY
|38,12
|37.744.405
|% -6,84
|
|BRSAN
|916,70
|3.077.214.902
|% -6,79
|
|BRYAT
|2.505,70
|262.675.366
|% -6,29
|
|THYAO
|218,40
|4.170.537.597
|% -2,98
|
|TUPRS
|140,30
|3.574.978.155
|% -2,84
|
|BRSAN
|916,70
|3.077.214.902
|% -6,79
|
|ASTOR
|122,00
|2.812.569.283
|% 0,00
|
|PETKM
|22,04
|1.910.605.702
|% -3,59
|
|ZOREN
|6,03
|1.475.857.867
|% -3,67
|
|EKGYO
|7,44
|1.067.535.744
|% -2,49
|
|IHLAS
|1,12
|122.560.851
|% -3,45
|
|KATMR
|2,70
|282.431.255
|% -3,57
|
|ODAS
|12,06
|1.034.913.610
|% -1,95
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9990
|28,0156
|% 0,29
|
|Euro
|29,5925
|29,6050
|% 0,08
|
|Sterlin
|33,9925
|34,1630
|% 0,11
|
|Frank
|31,0107
|31,1975
|% 0,26
|
|Riyal
|7,4449
|7,4822
|% 0,19
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|24,37
|
|Altın Gr.
|1.753
|1.753
|24,85
|
|Cumhuriyet
|12.102
|12.285
|173,00
|
|Tam
|11.851
|11.929
|158,00
|
|Yarım
|5.944
|5.988
|80,00
|
|Çeyrek
|2.963
|2.994
|40,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|20,86
|20,88
|0,37
|
|B. Petrol
|91,42
|91,42
|1,52
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