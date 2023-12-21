***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanının Onaylanması ve İlk Tertip İhraç İşlemi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 18.10.2023İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMKSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.11.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 01.12.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.12.2024Ek Açıklamalar18.10.2023 tarih ve 485 sayılı Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) İhracı Hakkındaki yönetim Kurulu kararı paralelinde Birleşik İpotek Finansmanı Anonim Şirketi tarafından TMKŞ Koç Finans Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun kuruluşuna ilişkin süreçler tamamlanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.12.2023 tarih ve 75/1649 sayılı kararı ile 5 Milyar TL ihraç tavan başvurusu onaylanmıştır. İlk tertip ihraç işlemi 19.12.2023 tarihinde 461,400,000 TL nominal olarak gerçekleştirilmiş ve ilgili ihraç tutarı hesaplarımıza yansıtılmıştır. İlave tertip ihraç işlemlerine ilişkin duyurular Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227725BIST