***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Kar Payı Bildirimi
05.03.2021 13:29
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )
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Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
05/03/2021
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
01/01/2020-31/12/2020
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
9500000
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı
Brüt (TL)
0,09
Net (TL)
0,09
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
12/03/2021
Açıklamalar
05/03/2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da 9.500.000-TL tutarında temettü ödenmesi kararı alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915386
BIST
14:591.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,83
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.545
En Düşük
1.528
14:597,4870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0243
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4725
14:598,9423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0738
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
14:59408,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,15
|Açılış
|: 408,23
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,86
BIST En Aktif Hisseler14:59
|CLEBI
|226,60
|108.850.026
|% 10,00
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|11.261.619
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.918.791
|% 9,95
|
|YAPRK
|128,20
|1.828.162
|% 9,57
|
|LINK
|46,98
|18.938.774
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,04
|105.976
|% -9,57
|
|SUMAS
|63,00
|122.850
|% -8,70
|
|PETKM
|5,95
|1.442.429.241
|% 1,02
|
|GARAN
|9,37
|1.021.229.348
|% -0,32
|
|INDES
|33,18
|833.625.515
|% 8,86
|
|KRDMD
|7,30
|709.244.813
|% -0,82
|
|THYAO
|14,68
|699.194.185
|% -0,27
|
|PETKM
|5,95
|1.442.429.241
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,42
|447.389.542
|% -0,41
|
|TSKB
|1,75
|259.191.616
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,41
|397.735.362
|% 1,79
|
|GARAN
|9,37
|1.021.229.348
|% -0,32
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4826
|7,4870
|% -0,32
|
|Euro
|8,9364
|8,9423
|% -0,82
|
|Sterlin
|10,3226
|10,3744
|% -0,79
|
|Frank
|8,0382
|8,0866
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9904
|2,0004
|% -0,33
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-1,98
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-8,00
|
|Tam
|2.700
|2.770
|-9,52
|
|Yarım
|1.304
|1.339
|-5,34
|
|Çeyrek
|654
|670
|-2,67
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,36
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,44
|68,44
|1,70
|