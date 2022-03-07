***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Kar Payı Bildirimi
07.03.2022 12:31
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )
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Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
07/03/2022
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
01/01/2021-31/12/2021
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
100000000
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı
Brüt (TL)
100
Net (TL)
100
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
14/03/2022
Açıklamalar
07/03/2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da 100.0
00.000-TL tutarında temettü ödenmesi kararı alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007732
BIST
12:441.977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -14,01
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.974
12:4414,3486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1344
|Açılış
|: 14,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
12:4415,6114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0354
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
12:44920,96
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 21,72
|Açılış
|: 920,96
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler12:44
|PETUN
|24,26
|48.370.698
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|21.224.442
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|120.272.212
|% 9,91
|
|EKIZ
|7,13
|690.377
|% 9,86
|
|KONTR
|150,10
|172.215.578
|% 8,69
|
|AVHOL
|5,37
|8.704.097
|% -9,90
|
|USAK
|1,48
|65.475.717
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|11.060.630
|% -9,69
|
|EUHOL
|2,92
|11.993.822
|% -9,60
|
|GWIND
|6,67
|37.919.844
|% -8,38
|
|KRDMD
|13,62
|1.692.314.547
|% 0,74
|
|EREGL
|34,36
|1.061.538.462
|% 1,06
|
|GARAN
|11,73
|880.301.723
|% -1,01
|
|THYAO
|24,70
|870.557.678
|% -2,37
|
|KOZAL
|132,50
|746.164.114
|% 2,95
|
|ODAS
|1,35
|216.019.410
|% -7,53
|
|KRDMD
|13,62
|1.692.314.547
|% 0,74
|
|DOHOL
|2,96
|309.097.858
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,04
|193.483.132
|% 0,00
|
|PETKM
|8,09
|611.399.529
|% 1,12
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3421
|14,3486
|% 0,95
|
|Euro
|15,5781
|15,6114
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,8265
|18,9210
|% 0,27
|
|Frank
|15,4368
|15,5298
|% -0,03
|
|Riyal
|3,8078
|3,8269
|% 0,81
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|31,44
|
|Altın Gr.
|920
|920
|20,96
|
|Cumhuriyet
|6.099
|6.191
|133,00
|
|Tam
|6.067
|6.220
|134,35
|
|Yarım
|2.932
|3.009
|64,99
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|32,50
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|0,25
|
|B. Petrol
|126
|126
|7,43
|