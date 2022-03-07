***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi07/03/2022Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi01/01/2021-31/12/2021Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)1000000001 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)100Net (TL)100Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi14/03/2022Açıklamalar07/03/2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da 100.000.000-TL tutarında temettü ödenmesi kararı alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007732BIST