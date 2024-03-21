***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi21/03/2024Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi01.01.2023-31.12.2023Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)494000001 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)49,4Net (TL)49,4Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi28/03/2024Açıklamalar21/03/2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da 49.400.000-TL tutarında temettü ödenmesi kararı alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261029BIST