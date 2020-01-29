***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/01/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Koç Finansman A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal kredi notunu "(TR) AA-" görünüm "stabil", kısa vadeli ulusal kredi notunu ise "(TR) A1+" görünüm "stabil" olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815021BIST