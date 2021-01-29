***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Koç Finansman A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal kredi notu (TR) AA- ve kısa vadeli ulusal kredi notu (TR) A1+ olarak teyit edilmiştir. Şirketimizin uzun vadeli görünümü "Pozitif" olarak revize edilirken, kısa vadeli görünümü de "Stabil" olarak teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906232BIST