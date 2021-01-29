***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.01.2021 17:12
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Koç Finansman A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal kredi notu (TR) AA- ve kısa vadeli ulusal kredi notu (TR) A1+ olarak teyit edilmiştir. Şirketimizin uzun vadeli görünümü "Pozitif" olarak revize edilirken, kısa vadeli görünümü de "Stabil" olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906232
BIST
17:361.477
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -21,20
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
17:367,3200
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0142
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
17:368,8913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0126
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
17:36437,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,26
|Açılış
|: 437,64
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler17:36
|TSGYO
|5,39
|6.840.485
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,06
|47.911.036
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.000.385
|% 10,00
|
|CMBTN
|402,00
|34.970.948
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|656.573
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|30.632.658
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|8.564.880
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,44
|219.437.581
|% -8,90
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|73,00
|2.235.576.540
|% 5,64
|
|GARAN
|9,36
|2.042.895.669
|% -0,32
|
|DOHOL
|3,93
|1.460.056.483
|% 5,65
|
|KOZAL
|115,90
|1.405.440.144
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,39
|1.372.398.534
|% 0,84
|
|EKGYO
|2,39
|1.372.398.534
|% 0,84
|
|DOHOL
|3,93
|1.460.056.483
|% 5,65
|
|KARSN
|5,23
|1.340.749.291
|% 4,81
|
|TSKB
|1,82
|416.427.150
|% 0,55
|
|GARAN
|9,36
|2.042.895.669
|% -0,32
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3151
|7,3200
|% -0,19
|
|Euro
|8,8860
|8,8913
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,9977
|10,0478
|% -0,44
|
|Frank
|8,1909
|8,2402
|% -0,40
|
|Riyal
|1,9413
|1,9510
|% -0,42
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|20,67
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,65
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,27
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,19
|
|B. Petrol
|55,77
|55,77
|0,67
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:44BURVA
Yüzde -8.41 oranında düşüşle 44.88 lira fiyatla işlem gören hissede 678, 819 adet işlem
-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 29 kaybederek (% -1.08 ) 1, 585
-
17:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUBRF, GARAN, DOHOL
-
17:43XU100
Endeks 1, 484 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 98 altında . İşlem hacmi 26, 093.00 milyon TL de
-
17:43VAKFN
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 8.51 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 166, 421 adet işlem