***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









sman A.Ş.'nin 29.01.2021 tarihinde teyit ettiği kısa vadeli (TR) "A1+" (Stabil) olan ulusal notunu aynı seviyede tutarken, uzun vadeli (TR) "AA-" (Pozitif) olan ulusal notunu bir kademe artırarak (TR) "AA" (Stabil) olarak güncellemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923465BIST