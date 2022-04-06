***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
06.04.2022 17:46
, uzun vadeli notunu (TR) AA (Stabil) olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016620
BIST
17:442.320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -6,14
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.308
17:4414,7440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0310
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
17:4416,1105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0548
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
17:44911,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,04
|Açılış
|: 911,99
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler17:43
|KONKA
|15,09
|146.212.136
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|59.016.175
|% 9,97
|
|PAGYO
|11,27
|3.849.985
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.963.060
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.544.589
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|99.202.546
|% -10,00
|
|GZNMI
|42,84
|28.812.168
|% -7,67
|
|LIDER
|17,41
|291.095.200
|% -6,65
|
|DZGYO
|2,39
|33.501.187
|% -5,91
|
|CEOEM
|11,19
|59.607.883
|% -5,81
|
|THYAO
|34,62
|4.303.599.118
|% 0,35
|
|PETKM
|9,95
|2.343.237.874
|% 2,05
|
|GARAN
|12,45
|1.911.168.389
|% -0,32
|
|ASELS
|25,68
|1.753.603.881
|% -1,31
|
|KRDMD
|15,54
|1.622.802.166
|% -1,71
|
|ODAS
|2,07
|1.226.015.896
|% 8,38
|
|EKGYO
|2,56
|801.626.393
|% -1,16
|
|KARSN
|5,77
|1.360.112.778
|% 1,94
|
|PETKM
|9,95
|2.343.237.874
|% 2,05
|
|YKBNK
|4,16
|948.144.048
|% -1,19
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7373
|14,7418
|% 0,20
|
|Euro
|16,0960
|16,1033
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,2287
|19,3251
|% 0,17
|
|Frank
|15,7275
|15,8222
|% -0,35
|
|Riyal
|3,9190
|3,9387
|% 0,11
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|2,31
|
|Altın Gr.
|912
|912
|1,35
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,43
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,35
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:58CEOEM
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 302, 905 adet işlem
-
17:57ESCAR
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 33.04 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 231 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 72 kaybederek (% -0.49 ) 2, 577
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, KARSN
-
17:56XU100
Endeks 2, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 39, 918.00 milyon TL de