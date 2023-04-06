***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş., Koç Finansman A.Ş.'nin kısa vadeli kredi derecelendirme notunu (TR) A1+ (Stabil) olarak, uzun vadeli notunu (TR) AA (Stabil) olarak teyit etmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132596BIST