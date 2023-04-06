***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
06.04.2023 16:44
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.
, Koç Finansman A.Ş.'nin kısa vadeli kredi derecelendirme notunu (TR) A1+ (Stabil) olarak, uzun vadeli notunu (TR) AA (Stabil) olarak teyit etmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132596
BIST
17:594.913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,06
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.891
17:5919,2556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0182
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
17:5921,1588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1513
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1588
En Düşük
20,9548
17:591.244,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,65
|Açılış
|: 1.244,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.238,88
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ELITE
|13,64
|16.975.812
|% 10,00
|
|POLTK
|2.204,40
|36.393.972
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|1.046.996
|% 10,00
|
|ALFAS
|343,60
|930.093.709
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|15.424.537
|% 9,99
|
|ONCSM
|129,20
|145.730.195
|% -9,97
|
|DOGUB
|17,99
|44.673.986
|% -9,96
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|INVEO
|24,50
|241.778.812
|% -9,06
|
|DGGYO
|33,00
|41.221.323
|% -8,33
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|THYAO
|127,20
|3.680.090.543
|% 1,52
|
|ASTOR
|58,75
|3.021.279.776
|% 3,07
|
|EREGL
|34,84
|2.223.448.109
|% -1,64
|
|KOZAL
|21,40
|1.931.083.686
|% 0,56
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|YYAPI
|2,88
|391.848.881
|% 7,06
|
|EKGYO
|6,41
|726.186.882
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,71
|959.204.055
|% 0,94
|
|ISCTR
|11,97
|1.181.518.547
|% -1,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2552
|19,2584
|% 0,11
|
|Euro
|21,0986
|21,1565
|% 0,71
|
|Sterlin
|23,8770
|23,9967
|% -0,12
|
|Frank
|21,2095
|21,3373
|% 0,34
|
|Riyal
|5,1188
|5,1445
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-10,51
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|-5,94
|
|Cumhuriyet
|8.444
|8.572
|-23,00
|
|Tam
|8.491
|8.563
|-13,00
|
|Yarım
|4.147
|4.190
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.073
|2.095
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,88
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,96
|84,96
|-0,03
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59IZFAS
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 253, 747 adet işlem
-
17:58SEKUR
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 065, 299 adet işlem
-
17:57DERIM
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 418 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, FROTO, THYAO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 27 kaybederek (% -0.28 ) 4, 410