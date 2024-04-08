***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
08.04.2024 12:38
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/04/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş., Koç Finansman A.Ş.'nin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu (TR) AA, kısa vadeli notunu (TR) A1+ olarak teyit etmiş, her iki notun görünümünü stabil'den pozitif'e revize etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269845
BIST
'
14:169.730
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 111,28
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
14:1632,0903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0745
|Açılış
|: 32,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
14:1634,9331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1806
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
14:162.413,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,39
|Açılış
|: 2.413,80
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler14:16
|ODINE
|75,35
|415.969.409
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|17.761.157
|% 10,00
|
|TETMT
|12.242,50
|30.431.265
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|89.214.493
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|305.850.786
|% 9,99
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|12.261.585
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.039.326.451
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|880.538
|% -8,02
|
|ALCAR
|1.470,00
|214.008.354
|% -4,79
|
|THYAO
|310,25
|7.127.097.779
|% 0,98
|
|ISCTR
|12,95
|3.824.758.903
|% 1,49
|
|YKBNK
|30,58
|2.568.644.490
|% 1,26
|
|TUPRS
|180,40
|2.452.751.351
|% 0,39
|
|EREGL
|42,00
|2.291.042.103
|% 1,50
|
|ISCTR
|12,95
|3.824.758.903
|% 1,49
|
|ZOREN
|5,84
|769.734.605
|% 1,57
|
|VAKBN
|17,62
|2.179.243.775
|% 5,89
|
|PEKGY
|8,95
|1.039.326.451
|% -9,96
|
|EKGYO
|10,31
|1.142.675.625
|% 4,35
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0842
|32,0903
|% 0,23
|
|Euro
|34,9062
|34,9331
|% 0,52
|
|Sterlin
|40,5872
|40,7906
|% 0,64
|
|Frank
|35,4717
|35,6495
|% 0,27
|
|Riyal
|8,5696
|8,6125
|% 0,68
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,75
|27,78
|% 0,66
|
|Platin
|941,46
|942,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.014,91
|1.017,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,39
|90,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.340,08
|2.340,46
|% 0,66
|