***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/04/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş., Koç Finansman A.Ş.'nin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu (TR) AA, kısa vadeli notunu (TR) A1+ olarak teyit etmiş, her iki notun görünümünü stabil'den pozitif'e revize etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269845BIST