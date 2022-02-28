***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 23/09/2021 tarih ve 49/1405 sayılı kararı ile Şirketimize, toplam 400 Milyon TL nominal değerde, bir yıllık dönem içerisinde, yurt içinde ve halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı edebilmesine yönelik verilen izin kapsamındaŞirketimiz tarafından 28/02/2022 tarihinde 50,000,000 TL nominal değerli TRSKCTF32329 ISIN kodlu tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. İhraca ilişkin detaylı bilgiler aşağıda sunulmuştur.ISIN Kodu TRSKCTF32329Nominal İhraç tutarı 50,000,000 TLİhraç Türü Nitelikli Yatırımcıya Halka Arz Edilmeksizinİhraç Tarihi 28/02/2022İtfa Tarihi /Vadesi 10/03/2023 (375 gün)Faiz Türü SabitYıllık Basit Faiz Oranı 21.00%Yıllık Bileşik Faiz Oranı 20.95%Kupon Faiz Oranı 21.58%Kupon Ödeme Sıklığı Vade sonu ödemeliKupon Ödeme Tarihi 10/03/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005513BIST