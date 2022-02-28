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***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.02.2022 21:43
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/09/2021 tarih ve 49/1405 sayılı kararı ile Şirketimize, toplam 400 Milyon TL nominal değerde, bir yıllık dönem içerisinde,  yurt içinde ve halka arz edilmeksizin  borçlanma aracı ihracı edebilmesine yönelik verilen izin kapsamında
Şirketimiz tarafından 28/02/2022 tarihinde 50,000,000 TL nominal değerli TRSKCTF32329 ISIN kodlu tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. İhraca ilişkin detaylı bilgiler aşağıda sunulmuştur. 
ISIN Kodu                   TRSKCTF32329
Nominal İhraç tutarı      50,000,000 TL
İhraç Türü                   Nitelikli Yatırımcıya Halka Arz Edilmeksizin
İhraç Tarihi                  28/02/2022
İtfa Tarihi /Vadesi        10/03/2023 (375 gün)
Faiz Türü                    Sabit
Yıllık Basit Faiz Oranı    21.00%
Yıllık Bileşik Faiz Oranı  20.95%
Kupon Faiz Oranı           21.58%
Kupon Ödeme Sıklığı     Vade sonu ödemeli
Kupon Ödeme Tarihi       10/03/2023





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005513


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Çeyrek 1.366 1.397 10,52  
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Gümüş Gr. 10,82 10,84 0,08  
B. Petrol 98,82 98,82 4,70  
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