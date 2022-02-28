***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2022 21:43
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/09/2021 tarih ve 49/1405 sayılı kararı ile Şirketimize, toplam 400 Milyon TL nominal değerde, bir yıllık dönem içerisinde, yurt içinde ve halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı edebilmesine yönelik verilen izin kapsamında
Şirketimiz tarafından 28/02/2022 tarihinde 50,000,000 TL nominal değerli TRSKCTF32329 ISIN kodlu tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. İhraca ilişkin detaylı bilgiler aşağıda sunulmuştur.
ISIN Kodu TRSKCTF32329
Nominal İhraç tutarı 50,000,000 TL
İhraç Türü Nitelikli Yatırımcıya Halka Arz Edilmeksizin
İhraç Tarihi 28/02/2022
İtfa Tarihi /Vadesi 10/03/2023 (375 gün)
Faiz Türü Sabit
Yıllık Basit Faiz Oranı 21.00%
Yıllık Bileşik Faiz Oranı 20.95%
Kupon Faiz Oranı 21.58%
Kupon Ödeme Sıklığı Vade sonu ödemeli
Kupon Ödeme Tarihi 10/03/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005513
BIST
18:051.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,21
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
18:0513,8807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0852
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
18:0515,5971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0333
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
18:05845,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 7,09
|Açılış
|: 845,81
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|62.197,00
|1.092.074
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|ALCAR
|277,40
|36.769.978
|% 9,99
|
|KAPLM
|47,34
|2.062.013
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.981.648
|% 9,95
|
|PKENT
|381,60
|11.812.415
|% -10,00
|
|AEFES
|24,16
|85.432.452
|% -9,99
|
|AGESA
|20,68
|5.142.033
|% -9,93
|
|IHYAY
|0,66
|12.299.459
|% -9,59
|
|EMNIS
|22,50
|414.360
|% -8,16
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EREGL
|31,08
|2.718.690.928
|% -0,26
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|TUPRS
|192,90
|1.673.701.589
|% 7,23
|
|GARAN
|11,08
|1.616.677.051
|% -2,64
|
|YKBNK
|3,58
|913.629.256
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|HUNER
|2,84
|507.893.890
|% 6,37
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,99
|355.190.337
|% -2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8591
|13,8807
|% 0,62
|
|Euro
|15,5344
|15,5971
|% -0,21
|
|Sterlin
|18,5276
|18,6206
|% 0,44
|
|Frank
|15,0448
|15,1354
|% 1,33
|
|Riyal
|3,6841
|3,7026
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|7,50
|
|Altın Gr.
|846
|846
|7,68
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,08
|
|B. Petrol
|98,82
|98,82
|4,70
|