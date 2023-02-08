***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKF Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'nin kuruluşu ile birlikte bugüne kadar düzenlenen solo finansal tablolarımız 31/12/2022 tarihi itibariyle konsolide olarak düzenlenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111393BIST