***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









eriPara Birimi TRYTutar 885.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 23.03.2020Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü SabitISIN Kodu TRSKCTF32014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.11.2017Satışa Başlanma Tarihi 22.03.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 22.03.2018Vade Başlangıç Tarihi 26.03.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.09.2018 21.09.2018 24.09.2018 7,68 7.680.000 Evet2 25.03.2019 22.03.2019 25.03.2019 7,68 7.680.000 Evet3 23.09.2019 20.09.2019 23.09.2019 7,68 7.680.000 Evet4 23.03.2020 20.03.2020 23.03.2020 7,68 7.680.000 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.03.2020 20.03.2020 23.03.2020 100.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/11/2017 tarih ve 42/1396 sayılı kararı ile olumlu karşılanan başvurusu kapsamında 24 ay vadeli, vade sonunda anapara 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı 100 Milyon TL nominal tutar olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 22/03/2018 itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831427BIST