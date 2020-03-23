***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.03.2020 15:00
eri
Para Birimi TRY
Tutar 885.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 23.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu TRSKCTF32014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi 22.03.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.03.2018
Vade Başlangıç Tarihi 26.03.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.09.2018 21.09.2018 24.09.2018 7,68 7.680.000 Evet
2 25.03.2019 22.03.2019 25.03.2019 7,68 7.680.000 Evet
3 23.09.2019 20.09.2019 23.09.2019 7,68 7.680.000 Evet
4 23.03.2020 20.03.2020 23.03.2020 7,68 7.680.000 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.03.2020 20.03.2020 23.03.2020 100.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/11/2017 tarih ve 42/1396 sayılı kararı ile olumlu karşılanan başvurusu kapsamında 24 ay vadeli, vade sonunda anapara 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı 100 Milyon TL nominal tutar olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 22/03/2018 itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831427
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