***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması/ TRFKCTF42119Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 675.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 21.04.2021Vade (Gün Sayısı) 300Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,58Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKCTF42119Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 0Eklenen DökümanlarEK: 1 675 Mio TL_İhraç Belgesi.pdfEK: 2 675 Mio TL_SPK Üst Yazı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852655BIST