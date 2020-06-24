***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.06.2020 15:57
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması/ TRFKCTF42119
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 675.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 21.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 300
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,58
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKCTF42119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 675 Mio TL_İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 675 Mio TL_SPK Üst Yazı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852655
BIST