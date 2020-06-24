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***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.06.2020 15:58
GÜNCEL HABERLER



***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması/ TRSKCTFA2117
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 675.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 23.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 546
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,84
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,70
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,94
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKCTFA2117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.12.2020 23.12.2020 24.12.2020 4,84
2 24.06.2021 23.06.2021 24.06.2021 4,84
3 23.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 4,84
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.12.2021 22.12.2021 23.12.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 675 Mio TL_İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 675 Mio TL_SPK Üst Yazı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852657


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMAS 1,43 436.738.365 % 10,00  
LUKSK 16,52 1.896.640 % 9,99  
AKMGY 33,06 5.707.697 % 9,98  
KSTUR 49,00 85.526 % 9,96  
ULAS 4,99 21.031.165 % 9,91  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5237 8,5664 % -0,26  
Frank 7,2074 7,2508 % -0,13  
Riyal 1,8221 1,8312 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.771 2,25  
Altın Gr. 390 390 0,44  
Cumhuriyet 2.530 2.545 6,50  
Tam 2.596 2.609 6,70  
Yarım 1.265 1.276 3,30  
Çeyrek 635 639 1,60  
Gümüş.Ons 17,66 17,69 -0,26  
Gümüş Gr. 3,88 3,89 -0,06  
B. Petrol 41,55 41,55 -1,08  
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