***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması-TRFKCTF42119Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 675.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 21.04.2021Vade (Gün Sayısı) 300Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,58ISIN Kodu TRFKCTF42119Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000İhraç Fiyatı 0,92757Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 21.04.2021Kayıt Tarihi 20.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 75.000.000Ek Açıklamalar22/06/2020 tarihinde yapılan açıklamada türü sehven Tahvil seçildiğinden tekrar bildirim yapılmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 675 Mio TL_İhraç Belgesi.pdfEK: 2 675 Mio TL_SPK Üst Yazı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855064BIST