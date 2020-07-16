KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|33,22
|12.073.316
|% 10,00
|VKFYO
|5,06
|9.550.832
|% 10,00
|YESIL
|17,84
|16.332.391
|% 9,99
|KENT
|1.248,30
|19.952.568
|% 9,99
|FMIZP
|66,60
|28.411.956
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5829
|8,6260
|% -0,25
|Frank
|7,2260
|7,2696
|% -0,04
|Riyal
|1,8231
|1,8322
|% 0,05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-3,14
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,75
|Cumhuriyet
|2.584
|2.606
|-10,90
|Tam
|2.662
|2.674
|-11,20
|Yarım
|1.292
|1.308
|-5,50
|Çeyrek
|648
|655
|-2,70
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,32
|-0,12
|Gümüş Gr.
|4,24
|4,25
|-0,04
|B. Petrol
|43,48
|43,48
|-0,31
Seans Raporu
- 15:14PETUN Yüzde 4.40 oranında artışla 19.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 689, 387 adet işlem
- 15:13XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1492, 04 artarak (% 1.11 ) 135, 417
- 15:13 BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BURVA, VKFYO
- 15:13XU100 Endeks 119, 312 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 13, 188.00 milyon TL de
- 15:13DEVA Yüzde 4.45 oranında artışla 20.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 856, 185 adet işlem