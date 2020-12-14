***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.12.2020 16:11
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü D
17:281.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 18,96
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.395
En Düşük
1.378
17:287,8495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0074
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
17:289,5537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0503
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
17:28462,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,75
|Açılış
|: 462,05
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler17:28
|VERTU
|10,67
|28.301.218
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|353.332.410
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|353.332.410
|% 9,98
|
|BERA
|19,66
|220.254.028
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|BASCM
|10,81
|175.028
|% -9,16
|
|PETKM
|4,86
|2.129.935.671
|% 1,46
|
|SISE
|7,33
|2.050.793.891
|% 1,38
|
|GARAN
|9,73
|1.972.197.122
|% 2,10
|
|THYAO
|12,66
|1.830.873.211
|% 2,01
|
|KRVGD
|16,08
|1.657.140.025
|% 1,07
|
|PETKM
|4,86
|2.129.935.671
|% 1,46
|
|ODAS
|3,95
|1.368.316.605
|% 8,22
|
|YKBNK
|3,09
|907.757.463
|% 3,00
|
|SISE
|7,33
|2.050.793.891
|% 1,38
|
|IHLAS
|1,39
|350.918.571
|% 7,75
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8454
|7,8495
|% 0,09
|
|Euro
|9,5467
|9,5537
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,4453
|10,4976
|% 1,01
|
|Frank
|8,8047
|8,8577
|% 0,24
|
|Riyal
|2,0823
|2,0927
|% -0,11
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-3,74
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-15,75
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-7,62
|
|Çeyrek
|741
|758
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|50,50
|50,50
|0,52
|
Seans Raporu
17:28
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17:41EGPRO
Yüzde 6.38 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 740, 936 adet işlem
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17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 44 artarak (% 1.41 ) 1, 542
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17:39XU100
Endeks 1, 390 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 4 üstünde . İşlem hacmi 27, 022.00 milyon TL de
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17:39ASUZU
Yüzde 5.07 oranında artışla 18.02 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 919, 329 adet işlem
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17:38BRMEN
Yüzde 5.79 oranında artışla 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 313, 518 adet işlem