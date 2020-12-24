***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 675.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 23.12.2021Vade (Gün Sayısı) 546Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,84Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,70Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,94Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKCTFA2117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.12.2020 23.12.2020 24.12.2020 4,84 3.146.000 Evet2 24.06.2021 23.06.2021 24.06.2021 4,843 23.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 4,84Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.12.2021 22.12.2021 23.12.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Eklenen DökümanlarEK: 1 675 Mio TL_İhraç Belgesi.pdfEK: 2 675 Mio TL_SPK Üst Yazı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894768BIST