***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 14.06.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKCTF62110Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.12.2018Satışa Başlanma Tarihi 14.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 14.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 17.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 6,8442 4.790.939,95 Evet2 16.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 4,2553 2.978.709,95 Evet3 16.03.2020 13.03.2020 16.03.2020 3,3434 2.340.379,97 Evet4 15.06.2020 12.06.2020 15.06.2020 2,7596 1.931.719,96 Evet5 14.09.2020 11.09.2020 14.09.2020 2,162 1.513.399,99 Evet6 14.12.2020 11.12.2020 14.12.2020 3,3408 2.338.559,96 Evet7 15.03.2021 12.03.2021 15.03.2021 4,2564 2.979.479,97 Evet8 14.06.2021 11.06.2021 14.06.2021 4,6755Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.06.2021 11.06.2021 14.06.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918181BIST