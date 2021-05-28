***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKCTF22312 ISIN kodlu tahvilin 1.kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 24.02.2023Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKCTF22312Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.01.2021Satışa Başlanma Tarihi 25.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 25.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 5,1251 6.406.375 Evet2 27.08.2021 26.08.2021 27.08.20213 26.11.2021 25.11.2021 26.11.20214 25.02.2022 24.02.2022 25.02.20225 27.05.2022 26.05.2022 27.05.20226 26.08.2022 25.08.2022 26.08.20227 25.11.2022 24.11.2022 25.11.20228 24.03.2023 23.03.2023 24.03.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/01/2021 tarih ve 3/55 sayılı kararı ile olumlu karşılanan başvurusu kapsamında yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, BIST Turk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisi üzerine 155 bps ek getirili, 24/02/2023 itfa tarihli, TRSKCTF22312 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 125 milyon TL olarak kesinleşmiş, satış işlemi 25/02/2021 tarihinde tamamlanmıştır. İhraca Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.aracılık etmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 SPK Üst Yazı_400 Mio TL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938678BIST