***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.06.2021 17:01
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKCTF32212 ISIN kodlu tahvilin 3.kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 675.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 15.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 546
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKCTF32212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 14.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.12.2020 14.12.2020 15.12.2020 3,5528 1.776.400 Evet
2 16.03.2021 15.03.2021 16.03.2021 3,5528 1.776.399,99 Evet
3 15.06.2021 14.06.2021 15.06.2021 3,5528 1.776.399,98 Evet
4 14.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 3,5528
5 14.12.2021 13.12.2021 14.12.2021 3,5528
6 15.03.2022 14.03.2022 15.03.2022 3,5528
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.03.2022 14.03.2022 15.03.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/12/2019 tarih ve 76/1670 sayılı kararı ile olumlu karşılanan başvurusu kapsamında 18 ay vadeli, vade sonunda anapara 3 ayda bir kupon ödemeli tahvil için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı 50 Milyon TL nominal tutar olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 14/09/2020 itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.. aracılık etmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 675 Mio TL_İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 675 Mio TL_SPK Üst Yazı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942428
BIST