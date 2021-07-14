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***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.07.2021 14:23



***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı / TRFKCTF72215
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 20.09
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20.15
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20.15
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKCTF72215
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.01.2021
Satışa Başlanma Tarihi 13.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 14.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.07.2022 12.07.2022 13.07.2022 20,09
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 SPK Üst Yazı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951078


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Cumhuriyet 3.331 3.381 15,00  
Tam 3.315 3.399 16,43  
Yarım 1.602 1.644 7,95  
Çeyrek 804 822 3,97  
Gümüş.Ons 26,18 26,20 0,20  
Gümüş Gr. 7,25 7,26 0,06  
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