***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKCTF72127 ISIN kodlu tahvilin itfa ve kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 14.07.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKCTF72127Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.12.2018Satışa Başlanma Tarihi 16.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 16.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.10.2019 15.10.2019 16.10.2019 5,7876 5.787.599,97 Evet2 15.01.2020 14.01.2020 15.01.2020 4,2558 4.255.799,98 Evet3 15.04.2020 14.04.2020 15.04.2020 2,9646 2.964.599,98 Evet4 16.07.2020 14.07.2020 16.07.2020 2,5605 2.560.499,98 Evet5 14.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 2,162 2.161.999,99 Evet6 13.01.2021 12.01.2021 13.01.2021 3,6803 3.680.299,97 Evet7 14.04.2021 13.04.2021 14.04.2021 4,6753 4.675.299,97 Evet8 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 5,1733 5.173.299,95 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 100.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951079BIST